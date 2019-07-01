В Башкирии жена зарезала мужа в пьяной драке

В башкирском Стерлитамаке женщина зарезала 56-летнего мужа в пьяной ссоре, которая переросла в драку. Мужчина был госпитализирован с ранением, однако врачам спасти его не удалось, пишет ToDay News Ufa со ссылкой на источник в региональном СК.

Известно, что супруги праздновали получение диплома дочерью, но в ходе застолья женщина отказалась давать мужу денег на новую порцию алкоголя. Мужчина попытался возразить и получил удар в грудь кухонным ножом. После этого раненый сбежал за помощью к соседям, они и вызвали скорую, но спасти мужчину уже не удалось.