Под Москвой байкер погиб из-за кошки

В химкинском микрорайоне Сходня погиб байкер. 33-летний мужчина пытался избежать столкновения с животным.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", мотоциклист мчался по дороге, когда на нее выбежала кошка. Мужчина резко ударил по тормозам, вылетел с дороги и ударился о забор и столб. От полученных телесных повреждений он скончался.
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