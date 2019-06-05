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Регионы

Под Москвой байкер погиб из-за кошки

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В химкинском микрорайоне Сходня погиб байкер. 33-летний мужчина пытался избежать столкновения с животным.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", мотоциклист мчался по дороге, когда на нее выбежала кошка. Мужчина резко ударил по тормозам, вылетел с дороги и ударился о забор и столб. От полученных телесных повреждений он скончался.

5 июня 2019, 14:40

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