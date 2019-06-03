В Южно‐Сахалинске на работника администрации напал мужчина с тесаком

На одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска напал неизвестный с тесаком. Это произошло в фойе здания городской администрации, передает телеканал "360".
Пострадавший госпитализирован, злоумышленник задержан. "За дальнейшую информацию отвечают следственные органы", – заявили в мэрии.
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