В Башкирии потерпел крушение дельтаплан

Во вторник, 18 июня, в Туймазинском районе Башкирии дельтаплан упал в болото, сообщает ToDayNews Ufa. Пилот выбрался самостоятельно и обратился за медицинской помощью.
На месте происшествия работают спасатели. Подробности уточняются.
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