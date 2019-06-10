В Красногорске в шахте лифта нашли труп

В Красногорске в шахте лифта строящегося дома обнаружили труп мужчины. Специалисты устанавливают личность погибшего.

Тело обнаружил один из рабочих на стройке. По имеющимся данным, тело пролежало в шахте лифта несколько месяцев. Жители соседних домов недоумевают, почему труп не нашли раньше. Одна женщина рассказала, что всю зиму чувствовала неприятный запах. Она думала, это какое-то мертвое животное, передает сайт "Подмосковье сегодня".