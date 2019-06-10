Под Москвой пьяные мужчины устроили стрельбу у детской площадки

В Люберцах двое неизвестных мужчин, находящихся в нетрезвом состоянии, затеяли стрельбу возле жилого дома. Особенно сильно из-за случившегося испугались находящиеся на детской площадке дети.
Местные жители убеждены, что пьяные мужчины решили "просто пострелять" ради забавы. На опубликованном в Сети видео один из двоих неизвестных делает два выстрела в воздух. Через некоторое время нетрезвые приятели скрылись в подъезде дома. Сайт "Подмосковье сегодня" напоминает, что в подобных ситуациях людям следует писать заявление в полицию. Подобный поступок может быть признан хулиганством.
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