Центр Санкт-Петербурга задымило из-за пожара

В центре Петербурга произошел крупный пожар. О ЧП рассказали очевидцы в социальных сетях.

Из-за пожара центр Северной столицы заволокло дымом. Его было видно из разных частей города. По данным МЧС, загорелась пристройка площадью 10 на 15 метров. В результате происшествия никто не пострадал, передает FlashNord.