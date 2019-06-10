Центр Санкт-Петербурга задымило из-за пожара

В центре Петербурга произошел крупный пожар. О ЧП рассказали очевидцы в социальных сетях.
Из-за пожара центр Северной столицы заволокло дымом. Его было видно из разных частей города. По данным МЧС, загорелась пристройка площадью 10 на 15 метров. В результате происшествия никто не пострадал, передает FlashNord.
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