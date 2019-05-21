В Коми пенсионерка насмерть забила мужа кулаком

В Сыктывкаре возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, жестоко убившей супруга. Об этом сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу регионального главка СКР.
По предварительной версии, в ходе бытовой ссоры женщина несколько раз ударила мужа кулаком по голове. Тот был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, однако врачи помочь не смогли. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Злоумышленница отрицает причастность к смерти супруга.
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