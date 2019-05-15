Сосед вырезал семью в Ульяновской области

В поселке Ишеевка Ульяновской области ранним утром 15 мая произошла трагедия. Сосед напал на семью из четырех человек – двое погибли, еще двое находятся в больнице, передает телеканал "360".
В Следственном комитете уточнили: в тяжелом состоянии госпитализированы мать и дочь, скончались глава семейства и сын. По словам местных жителей, убийца приходился мальчику крестным отцом.
Злоумышленнику около 50 лет, у него есть жена и дочь. Мотивы преступления не уточняются.
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