Авария под Сергиевым Посадом унесла жизнь одного человека

Недалеко от поселка Лесхоз в Московской области случилось серьезное ДТП. Иномарка выехала на встречную полосу и на полной скорости столкнулась с грузовым автомобилем.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Второй участник аварии оказался зажатым в кабине – ему потребовалась помощь спасателей. Следователи выясняют причины и обстоятельства ДТП, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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