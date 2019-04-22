В Нижегородской области сгорели 17 частных домов

В понедельник, 22 апреля, на территории садоводческих товариществ "Березка" и "Отдых" в Нижегородской области произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 17 частных домов.
Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. Спасатели продолжают бороться с огнем. Локализовать возгорание пока не удалось, передает РИА ФАН. Информации о пострадавших не поступало.
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