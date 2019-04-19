Петербуржец забил жену до смерти после недели запоя

В Санкт-Петербурге супруги распивали алкоголь на протяжении недели. В один из дней они поругались, и мужчина напал на жену, избив ее до смерти.
Злоумышленника задержали по подозрению в убийстве. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, передает телеканал "360".
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