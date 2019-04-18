Пенсионер принял брата за дичь и убил его

В Ханты-Мансийском автономном округе пенсионер случайно застрелил родного брата, по ошибке приняв его за дичь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности". Точная причина гибели будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, сообщает URA.ru.
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