Двум приятелям из Калининградской области грозит тюрьма за кражу варенья

Полиция задержала двух жителей поселка Гаврилово в Калининградской области по подозрению в краже малинового варенья из подвала односельчанки, передает FlashNord. По версии следствия, ранее судимый за побои 19-летний парень с 21-летним приятелем сорвали замок и проникли к соседке. Часть похищенного обнаружили у них в домах во время обысков.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.