Во Владимире умер победитель конкурса по поеданию блинов

Во время праздничной программы на Суздальском проспекте в городе Владимир 8 марта умер 45-летний победитель конкурса по поеданию блинов. "После объявления результатов конкурса мужчина отошел в сторону и умер", – цитирует "Российская газета" представителя регионального управления Следственного комитета Ирину Минину.
Сообщается, что скорая помощь прибыла на место оперативно, однако спасти пострадавшего не удалось. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Точную причину смерти установит экспертиза, но он съел очень много блинов", – подчеркнула Ирина Минина.
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