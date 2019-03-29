В Уфе дальнобойщик зарезал женщину во время попойки

В Уфе в съемной квартире был обнаружен труп женщины. На теле была зафиксирована резаная рана шеи.
Позже в содеянном сознался 36-летний дальнобойщик. Подозреваемый познакомился с несчастной в одном из придорожных кафе. После этого пара отправилась распивать алкоголь в съемную квартиру. В ходе пирушки возникла ссора, в результате чего женщина была убита. Ведется расследование, передает ToDay News Ufa.
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