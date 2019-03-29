В Петербурге эвакуировали 11 тысяч человек из-за угрозы взрыва

Из торговых центров Санкт-Петербурга эвакуировали около 11 тысяч человек после звонков о заложенных в зданиях бомбах. Об этом сообщает портал FlashNord со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Там уточнили, что неизвестный позвонил в полицию накануне несколько раз, с 18:20 до 18:30. Он сообщил, что в 11 ТЦ и 11 магазинах заложены взрывные устройства. Правоохранители и саперы проверят ТРЦ "Континенты", "Балканский", "Атмосфера", "Балтийский" и ряд других.