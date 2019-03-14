В Ставрополье ликвидировали двух террористов с гранатой

В ночь на 14 марта близ хутора Балки в Шпаковском районе Ставропольского края правоохранительные органы ликвидировали двух террористов, прибывших в регион для совершения преступлений, передает телеканал "360". Когда злоумышленников попытались остановить, они открыли огонь из автоматического оружия, кинули в представителей власти гранату и попытались скрыться. Среди сотрудников ФСБ и гражданского населения в ходе боестолкновения никто не пострадал. Бандиты убиты.
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