В Башкирии крыша ЗАГСа обвалилась перед женихом с невестой

Камера наружного наблюдения сняла на видео момент частичного обрушения фасада здания Дома культуры в Красноусольском поселке в Башкирии, передает URA.Ru. ЧП произошло в тот момент, когда внутрь заходили жених с невестой – влюбленным нужно было попасть в находящийся там ЗАГС, чтобы подать заявление на регистрацию брака.
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