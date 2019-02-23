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Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)

Go-Go. Фото: www.globallookpress.com
Проверку по факту скандального видео проводит МВД Бурятии. Автор ролика снял выступление стриптизерши, которым женский персонал одного из отделений полиции республики поздравил своих коллег-мужчин с 23 февраля.
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Действие киноленты эротического содержания происходит в переполненном  актовом зале. Зрители – мужчины и женщины в полицейской форме. В зале под мелодию песни Stop исполнительницы Сэм Браун появляется девушка. Она раздевается под музыку, и вскоре остается лишь в  в чулках и нижнем белье. Эротический танец продолжается с использованием стула.

Надо сказать, что выступление, судя по видео, больше понравилось женской части аудитории – которая, видимо, и подготовила такой оригинальный "подарок". Сидящие в обнимку с тортами мужчины-полицейские, судя по их виду, смущены происходящим.

Бурный ажиотаж, который вызвало видео после появления в Сети, не мог остаться незамеченным руководством. МВД по Бурятии назначило проверку, сообщили  Пятому каналу сообщили в пресс-службе ведомства.

"По выявленному в сети интернет видеоматериалу в МВД по Республике Бурятия назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. Они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", – заявили в пресс-службе.

Автор: Андрей Евлампиев23 февраля 2019, 14:25
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