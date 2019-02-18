У жителя Казани нашли 7 тонн фальсифицированного алкоголя

В Казани полицейские задержали местного жителя по подозрению в совершении преступления. Сообщается, что мужчина оборудовал цех по производству фальсифицированного алкоголя.
У подозреваемого изъяли 300 литров спиртосодержащей жидкости. После этого он добровольно сдал еще 6420 литров) с фальсифицированным алкоголем. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает inkazan.ru.
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