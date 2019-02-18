В Омске на катке умер человек

В Омске на одном катке в один день произошло два несчастных случая. Полиция проводит проверку по всем этим фактам.
Сначала во время катания упал на лед и получил открытую черепно-мозговую травму 69-летний мужчина Пострадавшему потребовалась скорая помощь . Позже на катке погиб 50-летний мужчина. Ему внезапно стало плохо. По обоим фактам проводятся проверки, передает gorod55.ru.
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