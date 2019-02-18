В Нижнем Новгороде провели массовую эвакуацию из-за угрозы взрыва

0
Лазарев едет на "Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Понедельник 18 февраля
Лента новостей
18:26
Жена режиссера оказалась истеричкой
17:51
Рудковскую крепко приложили за одурачившего народ Билана
17:26
"ЕР" открыла онлайн-приемную Дмитрия Медведева
16:59
Ковальчук ответила на травлю из-за селфи без макияжа
16:52
В центре Москвы школьник ударил полицейского
16:36
Якубович проглотил язык из-за жуткого скандала на "Поле чудес"
16:22
Любвеобильная Семенович ушла в отрыв с двумя мужчинами
16:13
Джигурда "засветил" трусы прилизанной Волочковой
15:57
Серова домогается полицейский Антон в свадебном платье
15:46
Разгон украинских нацистов возмутил Тимошенко
15:33
Цымбалюк-Романовскую облили помоями на виду у изумленных людей
15:25
"По самые помидоры": обманутый Собчак Виторган пустился во все тяжкие
15:07
Москвичам проведут "Ревизию гардероба"
14:55
"Очень плохая мать": доведенная Тодоренко излила душу
14:47
Похорошевшая дочь Маликова вышла в свет после разрыва с сыном миллиардера
14:27
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 февраля 2019 года
14:17
Известная модель рассмешила нелепым нарядом на подиуме
14:13
Сын-алкаш известного певца разбился после попойки
14:02
"Давно кремирован": рассказ об отравленном Скрипале вызвал оторопь
13:57
Меркантильный Аршавин отобрал у жены элитную иномарку
13:56
Агрессивный мужчина жестоко избил автоледи в Красногорске
13:50
Минздрав заинтересовался идеей штрафовать за талию свыше 90 см
13:46
Как раскрутить свой Инстаграм
13:38
Саакашвили раскрыл страшную тайну Тимошенко
13:36
"Редкостный мерзавец": Панин высмеял патриотизм Маршала
13:34
Кравец жестоко расправилась с директором элитной школы после насилия над малолетней дочкой
13:27
Москвичам пообещали суперлуние года
13:16
Павла Прилучного постигла суровая участь
13:13
Гурцкая в ужасном состоянии после сообщения о смерти
12:58
Тарасова отбила убогую квартирку миллионерши Загитовой
12:43
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
12:35
Загнанный в угол Порошенко начал воздушную атаку на Донецк
12:35
Следователи сделали важное заявление о смерти Децла
12:33
Леру Кудрявцеву сняли за поцелуями с женщиной
12:28
В Москве "заминировали" школы и торговые центры
12:21
Рецепт говядины с кремом из корня лопуха
12:16
Cтрашная рожа: раскрыта причина внезапной смерти Юрского
12:13
Соловьев вышел из себя из-за обвинений в гибели ребенка
12:02
Московская команда по юнифайд-волейболу собирается на Специальную Олимпиаду в Абу-Даби
11:54
"Так нельзя!": Рудковскую обвинили в подлом обмане
11:54
Известная модель шокировала необъятным бюстом
11:35
"Я должна это сделать": Повалий избавляется от самого дорогого
11:35
Актер из "Интернов" получил страшное ранение
11:34
Европа готовит новую подлость Путину
11:28
Известная модель шокировала "голым" платьем
11:11
Цискаридзе собирает по копейке на собственные похороны
11:08
"Фу!": жена-старушка сунула язык в Солнцева
11:07
Три мощных взрыва прогремели в центре Донецка
10:50
Невзрачная звезда "Папиных дочек" ошарашила народ откровенным снимком
10:42
Российского чемпиона-биатлониста с позором выгнали с турнира
10:40
Гороскоп на неделю
10:36
"Я верю Путину": Трамп унизил собственную разведку
10:20
Волочкова показала прозрачное свадебное платье
09:55
Виторган перестал спать после гей-признания
09:54
Звезда "Дома-2" заявила о романе с Кейт Миддлтон
09:35
Маша Распутина вышвырнула растолстевшего мужа
09:32
Для Порошенко готово место в тюрьме
09:24
Сотникова вышла на лед Байкала (видео)
08:55
Народный артист России умер после тяжелой болезни
08:53
После возвращения Аршавина Барановская изменила внешность
08:50
Захарова раскрыла причину ухудшения здоровья Скрипаля
08:29
Киркоров побил юбиляршу Пугачеву
06:21
"Чувствуется гармония": шикарная Брежнева стала иконой стиля
03:15
Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру
23:16
"Сожрут сами себя": скандалу Бородиной и Водонаевой предрекли неожиданный поворот
21:03
Ждут смерти Елизаветы II: вражде Маркл и Миддлтон положили конец
19:17
США сделали грозное предупреждение теряющему контроль Порошенко
18:00
Басков сделал Бузовой предложение
17:56
Крымские татары потребовали изъять из школ учебники по истории
17:25
"Пошел вон!": жена прогнала Меладзе
17:22
Депутат Думы призвал ввести ответственность за фейк-ньюс
16:53
На Украине раскольники под прикрытием полиции захватили православный храм
16:11
Укупник сбежал от озверевшего спутника своей возлюбленной
16:02
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
15:48
В Госдуме призвали ужесточить наказание за фейковые новости
15:37
Рассказ об ужасной бедности в России шокировал
14:55
Передали сигнал Скрипалям: Рядом со шпилем в Солсбери вывесили флаг России
14:41
Шура проговорился о суррогатном материнстве после встречи с Кудрявцевой
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 февраля 2019 года
13:58
"А где Алла?": сияющий Галкин в окружении поклонниц вызвал недоумение
13:38
Участница шоу "Голос" насмерть сбила человека в Москве
13:21
Юрский предсказал свою смерть
13:16
В массовой драке в Москве погибли два человека
12:43
Постаревшей Долиной предложили лечь под нож
12:38
В центре Москвы мужчину насмерть забили в драке
12:31
Принял на грудь и пошел геройствовать: Порошенко стал посмешищем из-за истерики в Мюнхене
11:55
Раскрыта страшная зависимость Ксении Собчак
11:19
Боня назвала себя виновной в смерти брата
10:45
Гармаш оконфузился на публике
10:24
Украинцы взвыли после признания Меркель о Путине
06:02
Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие
03:06
Нелепую Пугачеву заставляют избавиться от "гнезда" из волос
01:06
Избитую и умирающую с голоду Самбурскую спасли незнакомцы
23:10
Интеллектуалы устроили бой из-за звания оскандалившегося Друзя
21:02
Гей-беженец и трансгендер: мужа Божены Рынска заставляют признаться
18:46
Подробности обрушения в Петербурге: сообщают о людях под завалами
17:37
Задолжавшего миллионы Тарасова преследует злой рок
17:13
Порошенко в истерике потребовал извинений от российских СМИ
16:33
"Стыдно в этом жить": избитая жена рассталась с алкоголиком Башаровым
16:16
"Надежды больше нет": Кудрявцева со слезами на глазах услышала вердикт
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста
Рассказ об ужасной бедности в России шокировал
Избитую и умирающую с голоду Самбурскую спасли незнакомцы
"Надежды больше нет": Кудрявцева со слезами на глазах услышала вердикт
"Пошел вон!": жена прогнала Меладзе
Басков сделал Бузовой предложение
Регионы

В Нижнем Новгороде провели массовую эвакуацию из-за угрозы взрыва

прочитано 179 раз

В Нижний Новгород вернулась волна массовых эвакуаций. В несколько городских учреждений поступили сообщения о заложенных взрывчатках.

Известно, что на улицу вывели сотрудников управления Роспотребнадзора, Диагностического центра, больницы им. Семашко, и посетителей ТЦ "Рио". Организации получали угрозы терактов по электронной почте, передает newsnn.ru.

18 февраля 2019, 18:45

комментарии

Политика

Принял на грудь и пошел геройствовать: Порошенко стал посмешищем из-за истерики в Мюнхене
Украинцы взвыли после признания Меркель о Путине
Порошенко в истерике потребовал извинений от российских СМИ
Новое галлюцинногенное оружие России напугало Запад

Шоу-бизнес

Потерпевшего фиаско с Заворотнюк Жигунова подобрала жена
Максакова замалчивает подробности страшного убийтва
Рудковскую крепко приложили за одурачившего народ Билана
Грязные разборки в семье Федосеевой-Шукшиной довели Алибасова до приступа

Проишествия

Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
В Турции произошла авиакатастрофа (видео)

Lifestyle

Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Умер заслуженный артист России
Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
Регионы

"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста

В Сети ужасающие отзывы
Шоу-бизнес

Волочкова показала прозрачное свадебное платье

Балерина пообещала вскоре представить своего жениха
Шоу-бизнес

"Фу!": жена-старушка сунула язык в Солнцева

Народ взвыл от откровенного фото пары
Шоу-бизнес

"Редкостный мерзавец": Панин высмеял патриотизм Маршала

Он сравнил его любовь к президенту с шизофренией

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Родовое проклятье Алены Кравец
Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь

Фоторепортажи

Известная модель шокировала необъятным бюстом
Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру
Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие
Укрощение львов и тушение пожаров: факты о звездах, поражающие воображение

Спорт

Тарасова отбила убогую квартирку миллионерши Загитовой
Московская команда по юнифайд-волейболу собирается на Специальную Олимпиаду в Абу-Даби
Российского чемпиона-биатлониста с позором выгнали с турнира
Сотникова вышла на лед Байкала (видео)

Регионы

Подробности жестокого избиения мэра Иваново
"Газовых хулиганов" в петербургском метро разогнал пассажир с молотком (видео)
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru