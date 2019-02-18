В Нижнем Новгороде провели массовую эвакуацию из-за угрозы взрыва

В Нижний Новгород вернулась волна массовых эвакуаций. В несколько городских учреждений поступили сообщения о заложенных взрывчатках.
Известно, что на улицу вывели сотрудников управления Роспотребнадзора, Диагностического центра, больницы им. Семашко, и посетителей ТЦ "Рио". Организации получали угрозы терактов по электронной почте, передает newsnn.ru.
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