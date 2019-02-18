В Астрахани рухнул лифт с людьми

В жилом доме в Астрахани упал грузовой лифт с людьми. По предварительным данным, никто не пострадал, однако пассажиры оказались заблокированными внутри, сообщает rostovgazeta.ru.
От удара лифт перекосило, а кнопка вызова бригады не сработала. У находившейся внутри девушки оставалась телефонная связь, благодаря чему всех вызволили.
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