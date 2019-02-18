Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
Удивительно, но при обрушении никто не пострадал. В частности, преподаватель русского языка Юлия Кальниченко вывела из помещения девять учеников.
На кадрах видно, какой урон нанесен историческому зданию. Образовалась огромная дыра, разрушены стены, перекрытия и потолки, передает Пятый канал. По одной из версий, причиной ЧП стали стройматериалы, которые складировали на крыше вуза.
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