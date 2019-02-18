Смертельное ДТП случилось под Калининградом

В Краснознаменском районе Калининградской области произошла страшная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает портал FlashNord со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
35-летний местный житель на большой скорости на Volkswagen Golf въехал в дерево. Мужчина получил травмы, а два его пассажира скончались до приезда скорой.
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