Чьи советы слушает губернатор Кузбасса

Генеральный директор Кузбасской энергосетевой компании Петр Куруч сохранил пост внештатного советника по вопросам жизнеобеспечения в команде нового главы Кузбасса Сергея Цивилева. Практика внештатных советников достались губернатору от предшественника – Амана Тулеева. Именно при нем воплотилась в жизнь интересная формула, когда все компании по тепло-, водо– и энергоснабжению курировал один человек.

Ситуация достаточно странная, когда в советниках у главы региона сплошь представители бизнеса. Очевидно, что близость к власти не может не влиять на их собственные интересы.

Таким первым внештатным советником в октябре 2016 стал первый заместитель Тулеева Максим Макин, которому пришлось уйти с должности после того, как следователи взялись за областное "Теплоэнерго".

Петра Куруча губернатор Тулеев назначил своим внештатным советником по теплоэнергетике в декабре 2017 года. "Управляющие компании и компании по тепло-, водо– и энергоснабжению будут подчинены одному руководителю", − заявил тогда Тулеев. Многие посчитали такое решение, мягко говоря, странным.

Недавнее переназначение Куруча тоже вызвало некоторое недоумение у местных элит. Кто-то даже предположил, что Куручу дан зеленый свет на установление контроля над предприятиями теплоснабжения области. Говорили, что подобный механизм уже был отработан в Прокопьевске. Теплоснабжение этого города когда-то осуществляли два муниципальных предприятия − "Рудничное теплоснабжающее хозяйство" и "Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство".

В декабре 2012 года суд признал МУП "Рудничное теплоснабжающее хозяйство" банкротом за незначительные долги перед ФНС Кемеровской области и Управлением ЖКХ администрации Прокопьевска. Оборот предприятия составлял тогда 1,2 миллиарда рублей, а стоимость имущества в хозяйственном ведении МУПа оценивалась в четыре миллиарда.

После банкротства здания и оборудование котельных, трубы и остальная собственность МУП "РТХ" были переданы компаниям, контролируемым Петром Куручем, писала еще в 2017 году газета "Шахтерская правда". Как только это произошло, РЭК решением от 8 ноября 2017 года повысила для теперь уже ООО "РТХ" тариф на теплоснабжение для потребителей сразу на 67,4%.

Сам Куруч обосновал это стандартно − через договоры аренды транспорта, платой за сотовую связь и прочие, не имеющие к росту тарифов, расходы. Удивительно, но даже после решений ФАС и Кемеровского облсуда об отмене грабительских тарифов, потребители продолжают платить по ним. Справедливости ради стоит отметить, что после вмешательства ФАС с 1 июля 2018 года тариф был снижен на 79 копеек или на 0,03%.

По данным издания "Ваш город", с 9 ноября 2017 года по конец 2018-го ущерб потребителям составил около 1,2 миллиарда рублей. Из-за завышенной субсидии пострадал и региональный бюджет.

Сейчас РЭК пытается оспорить в Верховном суде судебное решение об отмене повышения тарифов в ноябре 2017 года. Правда, тепло в Прокопьевске отпускает уже ООО "Теплоэнергоремонт", а ООО "РТХ" 15 декабря 2018 года объявило о добровольной ликвидации. И в этом тоже есть некий "секрет".

В редакцию издания "Ваш город" пришло письмо от неравнодушного жителя Прокопьевска. Он пишет, что после того, как ФАС приказал РЭК исключить расходы по договору между ООО "РТХ" и ООО "Теплоэнергоремонт" на сумму 1 миллиард рублей, недобросовестные теплоэнергетики и чиновники РЭК поступили просто: первыми начали процедуру добровольной ликвидации в ООО "РТХ", а прежний тариф РЭК установил уже для ООО "ТЭР". Мало того, пишет житель Прокопьевска, с 1 июля планируется ввести тариф еще выше — 3106 рублей.





"Таким образом ООО РТХ не собирается возвращать деньги в бюджет и потребителям, а это целый миллиард", – жалуется прокопчанин и удивляется – почему бездействуют прокуратура и администрация Кемеровской области в деле возврата средств в бюджет и восстановления прав потребителей.



