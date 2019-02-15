На борьбу с нашествием белых медведей на Новую Землю бросили военных

Военных решили привлечь к обеспечению безопасности жителей поселка Белушья Губа на Новой Земле, которые страдают от нашествия голодных и агрессивных белых медведей, передает телеканал "360". Там было замечено 52 этих хищника. Отметим, глава администрации городского округа ранее подчеркивал, что отстрел животных, находящихся в Красной книге, производиться не будет. Стрелять в белых медведей можно только в крайних случаях, когда речь идет о защите своей жизни. В противном случае их можно только отпугивать.