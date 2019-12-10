В Коми пожар унес жизнь человека

В Коми во время пожара в доме погиб 59-летний местный житель. Возгорание было ликвидировано до приезда огнеборцев.
По предварительным данным, к ЧП привела неосторожность при курении. Остальные обстоятельства случившегося выясняются, пишет FlashNord.
В Коми во время пожара в доме погиб 59-летний местный житель. Возгорание было ликвидировано до приезда огнеборцев.
По предварительным данным, к ЧП привела неосторожность при курении. Остальные обстоятельства случившегося выясняются, пишет FlashNord.
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