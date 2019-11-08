В Вологде затопило элитный поселок. Это произошло из-за того, что люди не построили дамбу. Она якобы испортила бы им вид на реку.
По данным телеграм-канала Mash, застройщиков предупреждали, что если и возводить коттеджи в затопляемой зоне, то только с дамбой. Однако жители решили, что и так сойдет. В итоге поселок подтопило, а имущество экстра-класса пришлось срочно спасать.
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