В Петербурге мужчина до полусмерти избил соседа

Жителя Петербурга жестоко избил сосед. Вероятной причиной случившегося стала давняя вражда.
У пострадавшего обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней тяжести, а также контузионно-геморрагический очаг. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По данному факту проводится проверка, пишет ИА "Невские новости".
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