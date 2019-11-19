В Ульяновске воспитательница детсада умерла из-за туберкулеза

В Ульяновске воспитательница детсада скончалась из-за туберкулеза. Мама одного из несовершеннолетних заявила, что учреждение скрывало информацию о происшествии.
По данным телеграм-канала "Говорит Москва", детей проверяют после этого случая. "В садике все спокойно: все необходимые проверки проведут и примут меры по ситуации. По последним данным, нам сообщили, что все здоровы", – сообщил источник.
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