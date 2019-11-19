Под Москвой в колодце нашли человеческий скелет

В подмосковной Истре в колодце нашли скелетированные останки человека. Правоохранительные органы начали доследственную проверку.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", скелет принадлежит человеку, который скончался около пяти лет назад. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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