В ХМАО мужчина притворился девушкой и "развел" друга на интимные фото

Региональный Следственный комитет проводит разбирательство по факту вымогательства. Выяснилось, что 23-летний парень вел фейковый аккаунт от имени девушки и обманывал людей.
По данным URA.ru, злоумышленник решил пошутить над другом и вступил с ним в переписку от лица девушки. Получив интимные фотографии, молодой человек выложил их в открытый доступ, а за удаление потребовал деньги.
Потерпевший обратился в полицию, и шутника нашли. Он вернул средства и удалил снимки. Возбуждено два уголовных дела – о вымогательстве и распространении сведений о частной жизни.
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