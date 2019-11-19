Россиянин попытался провезти в страну старинные шпаги, кортики и кинжалы

Сотрудники Карельской таможни пресекли попытку ввоза в страну более 30 единиц оружия. Россиянин поместил целый арсенал в своей машине. По данным FlashNord, речь идет о боевом и охотничьем холодном оружии. Самым древним экземпляром оказалась кавалерийская офицерская шпага образца 1730 года.
Кроме шпаг XVIII и XIX веков, у мужчины изъяли пехотные и кавалерийские сабли и палаши – в основном офицерские, кортики, боевые тесаки, охотничий кинжал, церемониальное оружие, уточнили в пресс-службе таможни. Клинки состояли на вооружении армий Франции, Германии, Швеции, Австрии, других стран Западной Европы, а также США. Их стоимость превышает один миллион рублей. Возбуждено уголовное дело о контрабанде.
Популярные темы форума
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Интарс Бусулис ждет ваших вопросов
Задай вопрос Рустаму Солнцеву
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Как повысить рождаемость?
Сплю с сыном подруги
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Как думаете, я дура?
Маленькая зарплата