Пьяного гонщика из Иркутской области остановили двумя выстрелами

В Иркутской области госавтоинспекторам пришлось пойти на крайние меры при поимке пьяного водителя, который ехал слишком быстро. Стражи порядка устроили погоню.
По данным "Комсомольской правды", сотрудники ГИБДД выстрелили в воздух, а потом по колесам. Машину удалось остановить, но водитель убежал в лес, где вскоре и был пойман. В отношении нарушителя возбуждено дело. Вероятно, его лишат водительских прав.
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