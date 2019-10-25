Полуголые мужчины в подгузниках прогулялись по улицам Уфы

Новости Украины Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Подарки и призы

Топ новостей

Шок: Заворотнюк появится на шоу Малахова
Скрывавшего истинное нутро Зеленского неожиданно разоблачили
"Он уснет, а я вызывала такси и сбегала!": Азиза рассказала о романе с женатым Абдуловым
В катастрофе рейса MH17 нашли страшный след США
У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве
партнеры
Пятница 25 октября
Лента новостей
13:05
"Умрут все": причина страшной болезни Заворотнюк кроется в древнем проклятии
12:42
Британцев обвинили в лицемерии из-за шпионского скандала в США
12:32
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды
12:04
Под Вологдой мужчина решился на отчаянный шаг после изъятия из семьи дочери
11:51
Разразившаяся обличительной речью Исинбаева получила смачную оплеуху
11:39
Реанимация: Кудрявцева разволновалась от шокирующих подробностей
11:37
Хеллоуин-2019: вставшую грудью за праздник Поклонскую мирят со взбунтовавшимся Милоновым
11:36
Объявлено о зависимости России от Украины
11:28
Богатейший человек мира потерял баснословную сумму
11:28
Вскрылись ужасающие подробности махинаций Порошенко
11:00
Названы самые востребованные в будущем профессии
10:47
Во Франции оценили возвращение России в список мировых держав
10:41
Преподал урок: отец утер нос принцу Гарри с Меган Маркл
10:31
В России повысят минимальную зарплату
10:19
"Грудь – огонь!": обнажившаяся дочь Брежневой сразила наповал
10:15
Петров ублажил себя при виде фото Асмус
10:10
Украину подловили на новой нелепой провокации с Крымом
09:51
Беременная Костенко откровенно о выкидыше
09:51
Сергей Жуков сделал заявление об интересном положении жены
09:49
Синоптики предупредили москвичей о мокром снеге
09:21
"Очевидный план": Зеленского толкают в пропасть
09:15
Бесстыдница Майли Сайрус показала "игривые" соски
09:11
На оранжевой ветке московского метро произошел сбой (фото)
08:51
Популярный артист жестоко поплатился за угрозы Трампу
08:42
Анастасию Заворотнюк сняли среди тяжелобольных детей
08:36
Больная Гагарина ужаснула россиян своим видом
08:18
Неопытному Зеленскому предрекли грандиозный провал
08:02
"Мы с папой чуть не умерли": Бородина рассказала о происшествии с дочерью
07:02
"Прерывистое голодание": Энистон поделилась экстремальным рецептом красоты
06:29
Бойня на "Доме-2": народ в ужасе от кадров постыдной драки
04:34
"Ждет интересное знакомство с мужчиной": сделано шокирующее заявление о юбиляре Галустяне
02:11
Будет еще много женщин: отмечающему день рождения Топалову предрекли расставание с Тодоренко
00:17
Рак удалось победить: жена известного актера сделала заявление в шоу о Заворотнюк
21:54
Беременность сложно скрывать: Собчак появилась с подросшим животом (видео)
21:47
Знаменитый писатель: грим "Джокера" внаглую украли у Дани Козловского
21:46
Константин Райкин: "Халтуры и работы вполсилы не терплю"
21:18
Бывшая жена Гуфа взорвалась из-за лживых сплетен
21:09
Чему опытный распутник Шаляпин научил Цымбалюк-Романовскую
20:41
"Это лето было непростым для нашей семьи": Валерия заставила россиян паниковать
20:36
Проснулась и к плите: жена Тарасова показала семейное утро
20:24
Фонд "ДаДобро" поможет бизнесу поддержать благотворительность
19:51
"У меня таких в неделю по три штуки": Бородина ошарашила откровениями
19:14
Вусмерть пьяная Успенская снесла два забора на своем авто
19:13
"Искалечил мою психику, мою жизнь!": хрупкая красавица рассказала о зверствах солиста группы "Корни" на всю страну
19:08
Зеленского предупредили об опасной провокации
18:33
В поликлиники Москвы примут еще 500 новых узких специалистов
18:26
Известная телеведущая влепила пощечину Меган Маркл за фальшивые слезы
18:12
Врачи отказались лечить умирающую от рака известную артистку
17:57
"Нет ничего дороже": сын Маликова сразил россиян наповал
17:34
Госдума приняла закон о горячем питании в школах
17:24
Раскрыта правда о вреде куриного бульона
17:03
Володин призвал Европу покончить с двойными стандартами
16:54
Гагарина попала под капельницу после бурного торжества
16:53
Бледанс в образе сексапильной медсестры вывалила пышную грудь
16:31
"Я стою так и трясусь": Заворотнюк сообщила на камеру о важном моменте
16:30
Молодая жена Газманова довела до омерзения вывернутыми наружу огромными алыми губами
16:08
Больше не может: в офисе Зеленского заговорили об отставке
16:07
Когда необходимо принимать таблетки от давления
15:40
"Осталось несколько шагов": объявлено о вхождении Донбасса в состав России
15:33
Проверили на наличие яда: Макгрегор вручил Путину бутылку виски
15:16
"Пришло время рассказать правду": стало известно о домашнем насилии в семье Кеосаяна и Симоньян
15:11
Хочет, но боится: Александр Петров откровенно о гей-сценах
15:09
"Бедный мальчик": Рудковская впихнула несчастного сына в новую авантюру
14:29
Собчак растоптала подарок Петрова на секретной свадьбе Бондарчука
14:17
Курс на Африку: Россия укрепляет отношения с континентом
14:12
Ленивый кот-толстяк покорил Сеть (видео)
14:08
"Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает": Собчак очаровали эротические сцены
13:55
"Просто Хрюша": Исаева поразила свинским видом
13:52
Сын воссоединил Собчак с Виторганом (видео)
13:45
"Дорогого стоит!": в Сети появилось свадебное видео Савичевой
13:43
Концепт-стор "Секция" открыл Неделю Моды в Москве
13:42
Обманутая Лолита Милявская: Кровососы отваливаются!
13:40
Автор "Голубого огонька" скончался в Подмосковье
13:35
Володин: ПАСЕ должна работать на принципах парламентаризма
13:34
Стали известны подробности смерти 39 мигрантов в грузовике
13:28
Портал Lookbuck представил новый сервис для поиска пуховиков
13:17
Началова позвала: "любовник" Волочковой убит после ночной встречи
13:14
Хуже Порошенко: украинцы в шоке от наглости Зеленского
13:07
В Кремле ответили на вопрос о преемнике Путина
13:06
Озверевший Кличко бросился на журналиста (видео)
12:46
Максим Фадеев жестко приложил самонадеянную Наргиз Закирову
12:42
Бросили гнить рядом: поклонники Заворотнюк в шоке от страшного греха на могиле
12:34
Лауреатов Премии "Импульс добра" наградили в Москве
12:29
Ученые предупредили об опасности кофе по утрам
12:17
Пузатая Екатерина Волкова рассказала о ребенке
12:09
Интрига раскрыта: Бузова рассказала правду о романе с блогером
12:05
Импичмент Лукашенко: срочное заявление о ситуации в Минске
11:59
Проповедница начала сниматься в порно
11:50
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
11:31
На серой ветке метро погиб пассажир
11:28
"Светская алкогольвица!": Глюкоза вызвала оторопь нелепым видом
11:23
Звезда сериала "Универ" откровенно о конфликте с Марией Кожевниковой: Было очень обидно
11:04
Ломающему комедию Зеленскому поставили ультиматум
10:55
"Никогда не видела такого рвения развестись": молоденькая экс-супруга Краско упала лицом в грязь
10:45
Брежнев помог молодому Потанину с уборкой капусты
10:41
"Я не хотел ничего плохого": Харламов оправдался за травлю Гузеевой
10:38
Медведь загрыз дрессировщика на арене цирка в Карелии (видео)
10:27
"У меня депрессия": Боня заявила о второй беременности
10:18
Постельное видео Лазарева утекло в Сеть
10:09
Дочери-подростку Владимира Машкова стало плохо из-за алкоголя и сигарет
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Паралимпийская чемпионка согласилась на эвтаназию из-за дикой боли
Загнанный в угол Зеленский повторил главную ошибку Януковича
"Как мешок с картошкой": Шарапову затравили за неудачный внешний вид
В Кремле прошел Кубок Мира по латиноамериканским танцам
К детям Сергея Лазарева вернулся настоящий отец
Jacobs crema: первый сублимированный кофе с бархатистой пенкой
Регионы

Полуголые мужчины в подгузниках прогулялись по улицам Уфы

прочитано 166 раз

Жители Уфы рассказали в социальных сетях, что 25 октября по улицам города гуляли полуголые мужчины. По словам очевидцев, они были в подгузниках, гольфах и чепчиках.

Пользователи предположили, что молодые люди приняли участие в тренинге личностного роста. Некоторые комментаторы были возмущены такой выходкой. "Эти ребята потеряли свою честь, мужчинами их никак не назовешь", – цитирует одного из них ToDayNews Ufa.

Автор: 25 октября 2019, 12:55

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Вскрылись ужасающие подробности махинаций Порошенко
Во Франции оценили возвращение России в список мировых держав
Украину подловили на новой нелепой провокации с Крымом
"Очевидный план": Зеленского толкают в пропасть

Шоу-бизнес

Тимати увидел мистический знак во время рождения сына
Немощная Гагарина пошла на крайние меры из-за серьезной болезни
"В гробу я тебя видал": Харламову не дает покоя свадьба Собчак
Реанимация: Кудрявцева разволновалась от шокирующих подробностей

Проишествия

Порезавшая любовника из ревности порнозвезда-карлица отправится на нары
Упала на рельсы: на видео попало страшное ЧП в метро
Звезду "Дальнобойщиков" цинично обворовали на крупную сумму
Тело в крови на ступенях синагоги: в Киеве напали на Коломойского

Lifestyle

Конец сериалу?: артисты массово бегут из "Сватов"
Смехов обнародовал донжуанский список из двухсот знаменитых имен
Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Ректор Института кино: Нас окружают симулякры
Шоу-бизнес

Реанимация: Кудрявцева разволновалась от шокирующих подробностей

Понадобилась срочная медицинская помощь
Шоу-бизнес

Петров ублажил себя при виде фото Асмус

Артист сделал неожиданное признание
Политика

Неопытному Зеленскому предрекли грандиозный провал

Президент не готов отстаивать позиции своей страны
Шоу-бизнес

Больная Гагарина ужаснула россиян своим видом

Артистка пожаловалась на недуг в соцсети

Гороскоп

Календарь красоты на ноябрь 2019
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Совет на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Втянутый в скандал с изнасилованием Макгрегор собрался в Москву
Знаменитый футболист шокировал своей выходкой на матче (видео)
15-летняя фигуристка обскакала звезд на взрослом Гран-при
Ягудин подробно рассказал о борьбе Тотьмяниной с болезнью

Регионы

"Общагу несло по воде": жуткие подробности прорыва дамбы под Красноярском
"Не трогайте ребенка!": новосибирский таксист вышвырнул из машины девушку с малышом (видео)
"Тоннель рухнул, грунт просел": откровение о катастрофе на Крымском мосту
"Добрый, умный, работящий": мать саратовского убийцы рассказала о сыне (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru