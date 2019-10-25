Полуголые мужчины в подгузниках прогулялись по улицам Уфы

Жители Уфы рассказали в социальных сетях, что 25 октября по улицам города гуляли полуголые мужчины. По словам очевидцев, они были в подгузниках, гольфах и чепчиках.
Пользователи предположили, что молодые люди приняли участие в тренинге личностного роста. Некоторые комментаторы были возмущены такой выходкой. "Эти ребята потеряли свою честь, мужчинами их никак не назовешь", – цитирует одного из них ToDayNews Ufa.
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