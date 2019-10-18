Под Петербургом мужчина забил отца до смерти

В городе Тихвин в Ленинградской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестокой расправе над отцом. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
Согласно предварительным данным, 14 октября между родственниками вспыхнул конфликт, в результате которого мужчина набросился с кулаками на отца. Пострадавший скончался от полученных травм, уточняет ИА "Невские новости".
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