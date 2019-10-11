Под Вологдой женщина с топором пыталась отбить зятя от приставов

В Вологодской области местная жительница угрожала применить насилие по отношению к судебным приставам. Правоохранители возбудили уголовное дело, передает FlashNord.
Инцидент произошел в начале сентября. Судебные приставы пришли за зятем женщины, которого ранее обвинили в неуплате алиментов на содержание детей от первого брака. Местная жительница попыталась защитить мужчину. Она схватила топор и замахнулась на исполнителей, угрожая расправой. Несмотря на предупреждение, приставы забрали правонарушителя.
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