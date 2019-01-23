Житель Екатеринбурга получил огромный штраф за пустующий 10 лет участок

Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 32 тысяч 861 рубля за то, что он так и не построил дом на своем участке. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.
Мужчина должен был начать строительство не позднее, чем спустя три года после оформления земли в собственность, однако участок пустовал 10 лет. Это выяснилось при внеплановой проверке, которую организовала кадастровая служба Свердловской области.
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