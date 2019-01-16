Отец отрекся от изнасилованной в Уфе дознавательницы
Стали известны детали диалога. Из беседы следует, что супруга обвиняемого хорошо знакома с родителем жертвы изнасилования.
"Твою дочь никто не трогал! Сам-то дома сидишь, мандаринки кушаешь, а они (обвиняемые — прим. ред.) в СИЗО третий месяц! Останови эту…, ты их столько лет знаешь", – цитирует женщину женщина сайт "Комсомольская правда". "Какая она мне дочь? Все мои дети дома сидят!", – заявил в ответ отец дознавательницы.
Также стало известно, что изнасилованная дознавательница может получить компенсацию морального вреда. Следствие признало обвиняемых экс-полицейских в Башкирии гражданскими ответчиками, а потерпевшую – гражданским истцом, передает Mkset.ru.
Ранее один из подозреваемых в изнасиловании заявил о своей невиновности. Он назвал скандальную историю "клеветой" и пообещал "держаться до последнего".
Сама пострадавшая уже вернулась на работу, но столкнулась с проблемами. С коллегами дознавательница не общается. Первое время девушку сопровождал адвокат, оказывающий ей в том числе психологическую помощь.
Как писали "Дни.ру", в Кармаскалинском отделе полиции, сотрудники которого обвиняются в изнасиловании своей коллеги-дознавателя, православный священник и мулла провели церемонию освящения помещений. Там убеждены, что на учреждение навели порчу.
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