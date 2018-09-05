В Екатеринбурге школьница впала в кому после урока физкультуры

Ученица 11 класса школы в Екатеринбурге впала в кому после занятий на уроке физкультуры. По словам девочки, учитель физкультуры заставил ее пойти на пробежку.

При этом у ребенка было освобождение от спортивных занятий по состоянию здоровья, передает tagilcity.ru. На следующий день школьнице стало плохо. У нее начались сильные головные боли и рвота. После этого девочка впала в кому. Врачи диагностировали инсульт. Врачам пришлось делать трепанацию черепа, чтобы спасти жизнь подростка. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.