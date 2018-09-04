В Ростове влюбленные избили полицейского

В Ростове-на-Дону влюбленная пара избила стража порядка. Они ехали в поезде Кисловодск – Тында, где в пьяном виде совершили правонарушение.

Хулиганов попытались доставить в отделение полиции, но те напали на сотрудника правоохранительных органов и несколько раз ударили его по голове, передает портал rostovgazeta.ru. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.