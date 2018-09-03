На Урале избили посетителей гей-клуба

Агрессивный прохожий напал на группу людей у входа в гей-клуб "Вавилон" в Екатеринбурге, передает Ura.ru. Мужчина начал оскорблять оппонентов и обвинять их в нетрадиционной сексуальной ориентации. Когда 23-летняя посетительница ночного заведения ответила ему в той же манере, задира бросился в драку.

В результате избиения девушка потеряла сознание. В себя пострадавшая пришла только в машине скорой помощи. У нее зафиксированы перелом носа и сотрясение мозга. "Он был пьяный, начал всех бить. Не знаю, сколько человек еще пострадали. Помню только, что видела и других упавших людей", – рассказала потерпевшая.

Злоумышленника успели сфотографировать. Однако, по словам девушки, полиция поисками агрессивного хулигана не занимается.