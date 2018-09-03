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Регионы

Пьяный вор обчистил магазин на глазах посетителей и продавца

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Один из посетителей продовольственного магазина в поселке Калинино Краснодарского края взял с витрины несколько лотков с охлажденным мясом и, проигнорировав просьбу продавца оплатить товар, скрылся, передает телеканал "360". Позже вор вернулся на место преступления, где его задержали полицейские.

Злоумышленником оказался 30-летний житель Иркутской области. Свое поведение он объяснил тем, что был пьян и голоден. Во второй раз он пришел в магазин, чтобы оплатить продукцию. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

3 сентября 2018, 12:11

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