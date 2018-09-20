Омичей научат выживать по рецептам Древней Руси

Руководитель екатеринбургского Учебного центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций, член Географического общества и почетный полярник Геннадий Чеурин проведет в Омске творческую встречу, на которой расскажет о способах выживания в экстремальных условиях, передает портал gorod55.ru. В частности, он расскажет, какие рецепты по выживанию были в ходу в Древней Руси, а также посвятит слушателей в особенности выживания у народов крайнего Севера. Вопрос выживания Геннадий Чеурин исследует на протяжении уже 40 лет.

