В Ростове ищут зарезавшего молодую девушку бомжа

В Ростове-на-Дону не могут найти убийцу 23-летней местной жительницы. Тело было обнаружено в парке города.
Девушка вышла на пробежку и исчезла. Поиском занялись волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. В итоге на тело ростовчанки наткнулись прохожие в парке. По предварительной версии, ее зарезал бездомный. Об этом рассказали местные бомжи, сообщает rostovgazeta.ru.
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