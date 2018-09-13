В Ростове ищут зарезавшего молодую девушку бомжа

В Ростове-на-Дону не могут найти убийцу 23-летней местной жительницы. Тело было обнаружено в парке города.

Девушка вышла на пробежку и исчезла. Поиском занялись волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. В итоге на тело ростовчанки наткнулись прохожие в парке. По предварительной версии, ее зарезал бездомный. Об этом рассказали местные бомжи, сообщает rostovgazeta.ru.