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Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Вскрылись жуткие подробности преступления, совершенного в Смоленской области. Там девочка заказала групповое изнасилование своей знакомой из-за ревности.
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Школьнице показалось, что ее подруга неровно дышит к ее кавалеру, и решила жестоко отомстить. Девочка подговорила своего парня и двух его несовершеннолетних друзей изнасиловать знакомую. Издевательства подростки снимали на видео.

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Эту версию подтверждают и знакомые ребят, и даже сами участники произошедшего. Сама же школьница выдвигает другую версию: якобы в момент изнасилования сидела в другой комнате. Однако ребята, с которыми общалась юная заказчица, говорят, что она любит приврать.

По словам подруги ревнивицы, она из многодетной семьи, родителей не слушается, учится плохо, дома может не появляться несколько суток. Друг одного из участников преступления рассказал, что девочки вместе с тремя подростками в злополучный вечер были в квартире без взрослых. Жертву раздели и избили, облили мочой, а ревнивая подруга "засунула в нее сосиску", передает сайт "Комсомольская правда".

По словам парня, подруга заставила девочку засунуть в себя расческу, пока один из подростков держал жертву за ногу. Кроме того, парни изнасиловали школьницу.

Фото: pixabay.com

Оказалось, что ухажера, из-за ревности к которому и произошло преступление, ранее обвиняли в убийстве бездомного. Школьника задержали, но на суде отпустили, признав невиновным.

Жестокое изнасилование подростки называют "всего лишь" результатом "простой бабской разборки". В настоящее время два молодых человека под арестом, ждут суда. Девочка, засунувшая в подругу сосиску, находится под домашним арестом. А один из насильников и вовсе не достиг возраста наступления уголовной ответственности. Жертва преступления переехала к бабушке и на контакт ни с кем не выходит. Девочке трудно вспоминать о случившемся.

Автор: Валерия Нарская11 сентября 2018, 19:57

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