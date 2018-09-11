Под Петербургом нашли скелет с жетоном МЧС

В Санкт-Петербурге обнаружили череп человека, покрытый мхом. Страшную находку сделал местный житель, собиравший грибы.
На следующий день в Ленинградской области бродивший по лесу мужчина обнаружил скелет человека с жетоном МЧС России и листы со схемами. Останки направлены в морг, передает FlashNord.
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