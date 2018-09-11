Возбужденный лось держит в страхе Подмосковье

В Королеве разгорелись любовные страсти с участием диких животных. Лось в поисках дамы сердца вышел на улицы города. Животное не было агрессивным и проявляло бдительность, чтобы не попасть под колеса.

Очевидцы рассказали, что лось заглянул во двор одного из кафе. После этого разочарованный зверь вернулся в лес в гордом одиночестве, передает сетевое издание m24.ru. Ученые пояснили: сейчас у животных период размножения, поэтому они могут заходить очень далеко в поисках партнерши.